I corrieri Amazon in appalto a rischio sciopero

Il rischio sciopero è concreto. I corrieri delle società appaltatrici di Amazon proclamano lo stato di agitazione. La decisione è stata presa al termine dell’assemblea indetta da Filt-Cgil: la vertenza, spiega una nota della sigla, è finalizzata a ottenere risposte per "la contrazione sulle consegne e sui carichi di lavoro", che ora sarebbero sanciti in base a un algoritmo. "Il problema per i lavoratori è che tale sistema è finalizzato ad aumentare i profitti di Amazon – si legge nella nota –, senza nessuna considerazione del loro benessere. È fondato su tempi di consegna non realistici e pretenziosi, che mettono a rischio la sicurezza degli autisti".

"Un sistema basato sulle continue pressioni esercitate da Amazon – concludono da Filt-Cgil –, azienda che fa miliardi di profitti tassati in modo irrisorio, con obiettivi

a premi per le aziende che insistono sulla velocità".

Per il 17 novembre resta lo sciopero nazionale di 8 ore del settore trasporti, indetto dalla Uil: nei prossimi giorni, si capirà se la questione si allargherà anche ai driver di Amazon.

