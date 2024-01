I corvi sapienti di Marta Cuscunà

Lascia il piccolo schermo e approda stasera alle 21 sul palco del Teatro Comunale Laura Betti di Casalecchio nella stagione multidisciplinare lo spettacolo di Marta Cuscunà, Corvidae. Sguardi di specie, di e con Marta Cuscunà che riprende per il teatro la serie tv scritta per il programma Rai di Marco Paolini e Telmo Pievani con i relativi temi che di puntata in puntata vede uno stormo di corvi che regala una prospettiva diversa sui danni che come specie abbiamo combinato al Pianeta e sulle possibilità che abbiamo di rimediare. Una riflessione che si nutre del pensiero dell’antropologa Anna Tsing, della biologa Lynn Margulis, del filosofo Bruno Latour e di quell’ecologia affettiva di cui parla Donna Haraway in Staying with the trouble.