I costi della piazza per l’Europa . Lepore: "Coperti da sponsor"

Una piazza per l’Europa, senza costi per la giunta. Ad annunciarlo è proprio il sindaco Matteo Lepore: "Sarà un’iniziativa che per le amministrazioni comunali non avrà nessuna spesa, perché abbiamo trovato dei sostenitori", ribadisce. Tutti gli ospiti parteciperanno a titolo gratuito, mentre i 20mila euro per l’organizzazione e l’allestimento dello spazio palco, saranno interamente sostenuti da soggetti privati. La rassegna vedrà arrivare sul palco decine di ospiti tra sindaci e istituzioni, attori, musicisti, giornalisti e artisti sia locali che nazionali. Quindi, l’invito per l’evento di domenica 6 alle 15 in piazza del Nettuno (ma ci sarà anche una contro-manifestazione delle sigle di sinistra-sinistra, ndr), "non può che essere esteso a tutti i cittadini. È una giornata per l’Europa, la pace e la democrazia", ripete Lepore.

Non solo. "Anche il centrodestra dovrebbe venire in piazza con noi, se veramente tiene a una Europa più unita e democratica", argomenta Lepore, in risposta a coloro che hanno criticato la rassegna in tandem con Firenze e al sindaca Sara Funaro. Ma il centrodestra non ci sta: "Non saremo sotto il Nettuno domenica". Il motivo lo spiega il senatore di Fratelli d’Italia Marco Lisei: "Bologna merita istituzioni trasparenti". Sui costi "c’è una chiara volontà della giunta di nascondersi" e Lisei ribadisce "la diffida nei confronti del Comune di destinare qualsiasi tipo di finanziamento, diretto o indiretto, alla preparazione della manifestazione". Invoca alla "chiarezza" anche Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Regione. Non parteciperà la Lega, che con il capogruppo comunale Matteo Di Benedetto invita il sindaco "a concentrarsi sull’amministrazione della città, non a fare l’organizzatore di eventi". Il botta e risposta continua: "Renderemo pubblico l’elenco dei finanziatori", replica l’assessora Roberta Li Calzi. "Sarebbe bene che la destra smettesse di far finta di preoccuparsi per le finanze del Comune e dicesse che è contraria a questa manifestazione e ai suoi valori, così sapremo la verità", sottolinea la titolare del Bilancio. Inoltre, oggi si terrà l’assemblea pubblica di Coalizione Civica sul riarmo. "Quale Europa?" è l’interrogativo al centro del tavolo verso "la costituzione di uno spazio attivo per un’Europa di pace e giustizia sociale".