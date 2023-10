I costruttori promuovono il Comune: "Parcheggi pertinenziali non interrati"

"Non possiamo sbagliare ancora una volta, dobbiamo creare le condizioni affinché Bologna possa diventare protagonista, anche a livello internazionale".

Leonardo Fornaciari, presidente Ance Emilia, lancia l’appello al Comune.

Che cosa serve ai costruttori per non sbagliare?

"È necessario uno strumento urbanistico snello, non figlio di pregiudizi, che consenta di poter realizzare nuove case a Bologna, solo così capiremo che cosa la città vuole fare da grande".

Dove siete pronti a costruire?

"In tutti i quartieri, vista l’emergenza abitativa. C’è la possibilità di recuperare contenitori dismessi non solo di grandi dimensioni, ma serve più coraggio nella variante al Piano urbanistico generale (Pug). Ho apprezzato l’apertura di Raffaele Laudani, l’assessore comunale all’Urbanistica sui parcheggi interrati pertinenziali".

Qual è il vostro auspicio?

"Di realizzarli fuori terra e che possa essere eliminato l’obbligo di costruirli interrati, sia per i costi che non fanno reggere i piani finanziari, sia per i problemi ambientali, abbiamo visto cosa è successo con l’alluvione. Anche il potenziamento del trasporto pubblico va in questa direzione. Spero che si possa aprire un confronto costruttivo, se vogliamo evitare un autunno caldo. Intanto partiamo con un incontro".

Quando?

"Il prossimo 7 novembre Ance, con il patrocinio del Comune, organizza un importante convegno per discutere del futuro di Bologna. Ne parleremo, nella sala Anziani di palazzo d’Accursio, io, Rita Ghedini, presidente Lega Coop, Lorenzo Bellicini, direttore Cresme, Alejandro Gutiérrez Arup, direttore dell’Integrated City Planning Team di Arup a Londra e Milano, Maurizio Piolanti, presidente Open project e l’assessore Laudani".

Sarà l’occasione di un approfondimento?

"Certo, abbiamo una grande responsabilità, siamo a un punto di non ritorno. A fronte della mancanza di risposta dell’attuale Pug all’emergenza abitativa, il Comune da una parte ha presentato la variante al Pug, attraverso un confronto e l’ascolto delle associazioni di categoria e ordini, ma dall’altra ha assunto, autonomamente, anche una serie di decisioni e proposte che riteniamo debbano essere oggetto di confronto perché necessitano di correttivi".

Qual è il ruolo dei costruttori?

"Siamo i principali attori della transizione ecologica, siamo quelli che qualificano gli edifici, che bonificano i suoli, siamo alleati dell’amministrazione non antagonisti. Ma occorrono tempi e procedure celeri i per favorire gli investimenti dei privati".