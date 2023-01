I cuochi al Rizzoli, giocattoli e libri per i bimbi ricoverati

Anche il Dipartimento solidarietà emergenze federazione italiana cuochi (Dse fic), riconosciuto dalla Protezione civile nazionale, ieri era al Rizzoli, per portare regali ai piccoli ricoverati del reparto di oncologia pediatrica.

"Abbiamo donato, come l’anno scorso, giochi didattici, libri e giochi di società", spiega la presidente Ivanna Barbieri che ha partecipato all’iniziativa con il segretario Francesca Minciotti e soci. "Siamo presenti in ogni regione italiana e ci occupiamo della formazione di cuochi per compiti di emergenza. Abbiamo coordinato, durante il terremoto dell’Emilia, la cucina campo 2 di Finale Emilia. Ma non dimentichiamo di aderiamo a iniziative benefiche oppure organizziamo incontri finalizzati a un progetto solidale", sottolinea Barbieri.