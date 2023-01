I cuori impiantati sono 28, i reni salgono a 121

Ecco i trapianti realizzati nel corso del 2022 al Sant’Orsola. Rene: 121, di cui 39 da vivente, settore in continua crescita che registra un +10% rispetto all’anno precedente. Sette gli interventi combinati, di cui 2 rene-cuore e 5 rene-fegato. Inoltre, 7 organi provengono da donatore a cuore fermo.

Il trapianto da donatore vivente rappresenta spesso la soluzione migliore, in quanto i pazienti possono ricevere l’organo in modo programmato, senza dovere aspettare il donatore compatibile. Un risultato importante dovuto anche alla capacità dell’équipe di Nefrologia di preservare la salute del donatore, incoraggiando così questo tipo di donazione. Bologna si conferma polo di eccellenza in termini qualitativi, ovvero l’organo trapiantato mantiene una buona funzionalità in oltre il 98% dei casi a un anno dall’intervento e nel 95% dei casi a cinque anni.

Passiamo al cuore: 28 trapianti, di cui 25 per gli adulti e 3 pediatrici. Polmoni: 9, si tratta di trapianti bi-polmonari.

Quello del Sant’Orsola – osservano gli specialisti del Policlinico – è stabilmente il centro che garantisce la più alta sopravvivenza post-intervento in Italia (80% dopo 5 anni, contro la media nazionale del 73%).

Cornee: 242, a cui si aggiunge il primo trapianto in Italia con protesi endoteliale in materiale sintetico. Ambito ematologico, midollo 147, di cui 49 allogenici, ossia da donatore, 98 autologhi. Inoltre, si aggiungono 31 terapie con le CarT in campo onco-ematologico. Valvole Cardiache: 12; segmenti vascolari 60; cellule staminali da cordone ombelicale: 5.