I danni dell’alluvione "Ok a soldi e risorse" Ricostruzione, il ministro rassicura il generale

Interventi efficaci e veloci. La ricostruzione dei territori di Emilia-Romagna, Marche e Toscana colpiti dall’alluvione, è stata al centro dell’incontro tra il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, e il generale Francesco Paolo Figliuolo, nominato ieri dal Governo quale Commissario straordinario alla ricostruzione. Nel corso dell’incontro, Musumeci ha manifestato "la più ampia disponibilità del Governo e delle competenti strutture della presidenza del Consiglio dei ministri – si legge in una nota – ad assicurare la collaborazione necessaria per consentire il proficuo svolgimento delle funzioni commissariali, anche attraverso il reperimento e l’assegnazione delle risorse umane, materiali e finanziarie necessarie".

Musumeci e Figliuolo, che era accompagnato dal generale Domenico Ciotti, hanno "condiviso l’esigenza – è spiegato ancora nella nota – di provvedere ad una ricostruzione che sia non soltanto celere ma anche efficace, in maniera da garantire, in collaborazione con le comunità territoriali, la messa sicurezza del territorio e, in tale modo, evitare il ripetersi delle calamità. Particolare attenzione è stata riservata ai criteri da applicare al passaggio delle attività e funzioni dalla fase emergenziale a quella della ricostruzione". All’incontro hanno presenziato i capi dipartimento della Protezione civile Fabrizio Curcio e di Casa Italia Luigi Ferrara.

Intanto, mercoledì prossimo, 12 luglio, il ministro Musumeci sarà nelle Marche. Lo annuncia su Facebook il presidente della Regione, Francesco Acquaroli. "Avremo modo di confrontarci con gli uffici tecnici regionali sulle emergenze attualmente in corso nella nostra regione – scrive il governatore – e successivamente, a Senigallia e a Pesaro, incontrare i sindaci dei Comuni coinvolti dalle alluvioni del settembre 2022 e di maggio". "Ringrazio il ministro e il governo per la costante attenzione che in questi mesi hanno rivolto alla nostra regione" conclude Acquaroli.