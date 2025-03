I dazi Usa spaventano le imprese. Export in calo, trema l’automotive

I dazi statunitensi rischiano di colpire al cuore l’Emilia-Romagna. La nostra regione, infatti, è tra le più esportatrici d’Italia, con le vendite estere che nel 2024 ha superato quota 83,6 miliardi. A tremare è soprattutto il settore dell’automotive, visto che il 75% delle auto esportate negli Usa parte proprio dalla Motor Valley emiliana. Del resto, stando alle rilevazioni di Unioncamere Emilia-Romagna, sono 5.788 le imprese in regione che esportano nel paese guidato da Trump e tra i prodotti locali più venduti negli States figurano proprio gli autoveicoli, seguiti da medicinali, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione, piastrelle, packaging.

Stando ai dati Istat Emilia-Romagna, i mezzi di trasporto sono il secondo settore che ha dato un contributo positivo di rilievo all’export regionale con 12.256 milioni di euro di vendite all’estero, pari al 14,7 per cento. Un’industria, stando al 2024, che conferma una crescita in termini di commercio internazionale del 4,7 per cento, mentre il trend complessivo dell’export emiliano-romagnolo cala del 2 per cento. Se andiamo a vedere l’ultimo trimestre, però, il trend s’inverte in negativo, con le vendite di auto in diminuzione del 4,2 per cento.

Restringendo lo sguardo alla nostra città, Bologna, il quadro rischia di essere altrettanto preoccupante, visto che un terzo dell’export made in Bo verso il Paese a trazione Trump è quello relativo ai mezzi di trasporto.

Venendo ai numeri, infatti, nell’area metropolitana bolognese, il valore delle esportazioni 2024 – stando ai dati della Camera di Commercio – sfiora i 20 miliardi, 4,4 dei quali relativi ai mezzi di trasporto.

Cifre che pesano parecchio nel comparto manifatturiero che vede, comunque, le vendite estere complessive in calo rispetto al 2023 del 3 per cento. E, come succede in regione, anche sotto le Torri l’ultimo scorcio dell’anno vede una svolta in negativo con l’export totale in calo del 5,9 per cento.

Resta positivo il dato 2024 sulle auto (export a +12,4%), ma nell’ultimo trimestre la crescita è più contenuta a quota 8,1%.

Guardando, poi, all’export bolognese verso l’America, da ottobre a dicembre l’Istat lo certifica in 658 milioni, 276 milioni dei quali, circa un terzo, relativi proprio al settore automotive.

Giuliano Guietti, presidente di Ires (Istituto ricerche economiche sociali) Emilia-Romagna, evidenzia come il trend in calo delle esportazioni 2024 "non sia stato influenzato dai dazi", quindi è prevedibile che con la stretta trumpiana la situazione già in calo possa subire un ulteriore battuta d’arresto.

"Difficile fare previsioni sull’impatto dei dazi americani perché ci sono diversi meccanismi in campo. Le filiere, ad esempio, sono molto collegate tra loro, quindi è difficile calcolare quanto tutto questo possa impattare sull’industria dell’automobile", spiega Guietti. Che sottolinea anche le percentuali in diminuzione degli ultimi mesi: "L’export dei mezzi di trasporto in Emilia-Romagna, rispetto al 2023 è cresciuto del 4,7%, ma nell’ultimo trimestre è calato del 4,2%. Questo significa che in un trend già in diminuzione delle esportazioni complessive, coi dazi americani la situazione peggiorerà".

Secondo l’esperto, per l’Emilia-Romagna l’impatto peserà per alcune decine di migliaia di euro, ma potremmo anche "avvicinarci alle centinaia". Un impatto importante che, in proporzione, inciderà molto anche per Bologna e il nostro territorio che, tra le diverse imprese del settore, vanta una superstar dell’automotive come Lamborghini.