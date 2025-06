I debuttanti delle scuole sul fronte del palcoscenico

Giovani musicisti alla prova del palco. Ritorna per la sua settima edizione ’Voglio Live’, il festival delle scuole di musica che, come da tradizione, si svolgerà nella cornice di Pian del Voglio. Un piccolo festival ma una grande occasione musicale: qualità, partecipazione e spirito di comunità si fondono in due giornate ricche di esibizioni, incontri e sorprese. Anche quest’anno sarà ospite internazionale la scuola di musica Odyo 2 di Salonicco, a conferma della vocazione europea dell’iniziativa.

La manifestazione si aprirà oggi alle 10.30 con la travolgente parata lungo le vie del centro di Pian del Voglio della Bologna Bridge Band, e il saluto istituzionale del sindaco di San Benedetto Alessandro Santoni, che esprime la sua soddisfazione: "Voglio Live 2025 è un’occasione unica per vivere la musica in un contesto naturale, accessibile, autentico e anche quest’anno Voglio Live promette di regalare emozioni indimenticabili, coinvolgendo gli alunni delle scuole di musica regionali, offrendo l’opportunità ai migliori studenti di esibirsi sul palco del festival. Ringrazio l’associazione Jam Session di Bologna, la cui collaborazione consente di offrire al nostro territorio l’ennesimo fine settimana all’insegna della cultura e del paesaggio sul quale, come da un terrazzo, si affaccia lo splendido borgo di Pian del Voglio".

Dalle 11.30 e fino alle 16.30, si svolgeranno alla pista polivalente coperta di Pian del Voglio, le esibizioni delle varie scuole di musica coinvolte, tra cui: AudioLine Music Village (Casalecchio), Scuola Leonard Bernstein (San Giovanni), Bimbi in Musica (Piacenza), Sole Luna di Sara Mazzoni o Scuola J. Dupré (Minerbio) e la Scuola di Musica Jam Session Aps (Bologna), promotrice e organizzatrice del festival. Domani per tutto il giorno di nuovo le esibizioni delle scuole di musica, dalle 10.30 alle 15.30 e dalle 17.30 alle 19.30, intervallate dal concerto dei BaraKKa Blues, esplosiva tribute band dei Blues Brothers. Alle 19.30 il gran finale della Jam Session. Non mancherà l’area ristoro, grazie allo stand gastronomico. L’ingresso è libero.