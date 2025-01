I dem Lembi e Critelli oggi debuttano in Aula

Irene Priolo e Isabella Conti hanno presentato le dimissioni da consiglieri regionali. Le due assessore, regine di preferenze, come avevano annunciato, resteranno quindi solo nella squadra di governo del presidente Michele de Pascale, lasciando il loro posto in Assemblea legislativa agli eletti che subentreranno.

Si tratta della responsabile del Piano per l’Uguaglianza della Città metropolitana e ex consigliera dem Simona Lembi e di Francesco Critelli, ex segretario del Pd di Bologna e già deputato dem.

A quanto si apprende da fonti in Regione, i due nuovi consiglieri dovrebbero già essere in Aula oggi per il subentro ai dimissionari che rimangono assessori. Inoltre, sarebbero già stati coinvolti mercoledì nella riunione di maggioranza che si è svolta proprio in vista della seduta in cui il governatore Michele de Pascale presenterà il programma di mandato e in cui saranno nominati i presidenti delle commissioni assembleari.