I deputati dem:: "Ora aumentare gli agenti"

E’ "emergenza agenti" a Bologna? In questo senso è chiara la posizione del Pd. Nel dettaglio, dei deputati bolognesi Andrea De Maria e Virginio Merola. "Nell’ incontro fra il sindaco Lepore ed i sindacati di polizia è stata condivisa l’ esigenza di un rafforzarzamento degli organi delle forze dell’ ordine nella Città Metropolitana di Bologna. Condividiamo e sosteniamo questa richiesta – scrivono De Maria e l’ex sindaco –. Si tratta di sostenere e rafforzare l’ azione degli uomini e delle donne delle forze dell’ ordine, che ringraziamo per il loro impegno per la sicurezza e la legalità, anche sul piano della dotazione organica. Al governo chiediamo più che parole sulla sicurezza azioni concrete. La propaganda non serve, accentua solo i problemi. Serve concretezza ed un reale sostegno agli operatori delle forze dell’ordine. Presenteremo una interrogazione in merito al ministero dell’ Interno".

Il concetto è stato rafforzato da Matteo Lepore, che ha visto appunto i sindacati di Polizia Siulp, Siap, Sap, Coisp, Fsp e Silp. "Sono lavoratrici e lavoratori che vanno sostenuti e messi nelle condizioni di operare al meglio", e sul punto "ci siamo detti chiaramente – ha sottolineato il sindaco facendo proprie le richieste dei sindacati – che per una Bologna più sicura serve che il governo aumenti le dotazioni di personale, perché mancano agenti e ispettori per affrontare i compiti necessari. A Bologna servono almeno 200 agenti in più per dare risposte al diritto alla sicurezza dei cittadini. Nel summit abbiamo condiviso le priorità sulle quali lavorare assieme, a partire dalle esigenze alloggiative ed abitative, tema che ci vede già in azione con un progetto condiviso tra Comune, ministero e autorità competenti".