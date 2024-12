I dieci anni del La.B Malpighi: "Le aziende investano in istruzione"

Istruzione e imprenditoria che vanno di pari passo verso il futuro. È quello che è stato fatto negli ultimi 10 anni in via Sant’Isaia 77 dove, grazie al sostegno della famiglia Bonfiglioli per onorare la memoria di Clementino Bonfiglioli, imprenditore del ‘fare’, nasce il Malpighi La.B. "Grazie a questa collaborazione possiamo offrire a diversi studenti l’opportunità di frequentare il nostro Liceo. È inoltre importante che una scuola come la nostra possa aprirsi alle aziende del territorio, un’occasione preziosa per aiutare gli studenti a trovare il proprio posto nel mondo", spiega il preside Marco Ferrari. Nato nel 2015 da un’idea di Elena Ugolini e Sonia Bonfiglioli, la prima sfida del Malpighi La.B è stata la progettazione e realizzazione dell’edificio che oggi lo ospita. Inaugurato nel maggio 2017, questo spazio è stato concepito grazie a un gruppo di lavoro formato da sei studenti dell’ultimo anno, supervisionati dall’architetto Lorenzo Raggi, docente del liceo Malpighi, che hanno collaborato con professionisti del settore in tutte le fasi del progetto.

"Iniziative come questa hanno l’obiettivo di sensibilizzare i giovani a intraprendere corsi di studio verso le materie Stem (scienze, tecnologia, ingegneria e matematica). Questa scelta diventa un sostegno per una vita professionale soddisfacente e di grandi opportunità" dice poi Sonia Bonfiglioli, presidente & Ceo di Bonfiglioli Group.

Interviene anche Elena Ugolini, ideatrice del progetto: "Dieci anni fa, con Sonia Bonfiglioli, abbiamo introdotto nel nostro Liceo un acceleratore di futuro, un luogo che ha gradualmente cambiato il modo di fare scuola, intercettando gli interessi e le passioni dei nostri studenti. Le borse di studio dedicate a Clementino Bonfiglioli hanno poi permesso di aprire il Liceo Malpighi a ragazze e ragazzi meritevoli". Oggi il Malpighi La.B è uno spazio di apprendimento multidisciplinare che ha coinvolto centinaia di studenti e insegnanti. Le sue attività sono supportate da importanti realtà come Bonfiglioli Group, Ducati, Faac, Mca Architects, Insidesign, Iconsulting, Gellify e Deloitte. "Il nostro obiettivo per il futuro è ampliare la proposta delle esperienze progettuali che offriamo ai nostri ragazzi, approfondendo le già oltre dieci collaborazioni con realtà d’eccellenza imprenditoriale e professionale del nostro territorio", spiega poi il professor Lorenzo Raggi.