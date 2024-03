I dinosauri in città, a grandezza naturale

Varcare una porta d’ingresso e trovarsi davanti ad un t-rex a grandezza naturale o a un gigantosauro di sei metri che ruggisce. O ancora indossare dei visori di realtà virtuale e venire catapultati in mezzo ai dinosauri, nel loro habitat naturale: tutto questo è possibile a Dinosauri in città, evento che in altre località d’Italia ha già riscontrato un grandissimo successo e che rimarrà nell’area Ippodromo, in via dell’Arcoveggio 41, fino al 1 aprile.

Gli animali preistorici tornano così in vita, grazie a esemplari robotizzati a grandezza naturale che incantano tutti, soprattutto i più piccoli. È vero, nessuno ha mai avuto l’occasione di vedere un dinosauro, ma grazie alla ricostruzione dei fossili rinvenuti molti studiosi hanno scoperto le loro dimensioni, forme ed abitudini. Questo viene dettagliatamente spiegato in un didascalia posta sotto ogni esemplare, in cui viene riportato tutto: origini, altezza, peso, dieta, significato del nome, periodo in cui è vissuto, e persino il nome dello scienziato che lo ha scoperto. Ci sono numerose specie, da quelle spinosi, come l’amargasaurus o lo spinosaurus, a quelle più grandi come giganotosaurus, o il brachiosaurus. Quest’ultimo è l’animale più lungo ad essere stato scoperto fino ad ora, vanta più di 25 metri di lunghezza e 13 di altezza, ed è con queste dimensioni che è stato ricostruito: è quasi otto volte più alto della media di un essere umano. Ma non è finita qui, all’ingresso sono presenti dei visori di realtà aumentata: indossandoli si verrà catapultati nell’habitat naturale dei dinosauri, sembrerà di vederli in carne ed ossa, sarà come camminare in mezzo a loro. Inoltre, ci sono anche dei gonfiabili per bambini (inclusi nel prezzo d’ingresso), un mini circuito per macchinine (del costo di due euro) e uno stand di cibo e zucchero filato. La mostra è aperta nei giorni feriali dalle 15 alle 20, mentre sabato e domenica (compresi i festivi) dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20 e i biglietti sono acquistabili in cassa al prezzo di 13 euro per gli adulti e 10 per i bambini. Solo il giovedì, grazie al Family Day, l’ ingresso è ridotto a 8 euro.

Alice Pavarotti