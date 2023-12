"I dipendenti saranno riassunti"

MyMenu, in portafoglio al gruppo Pellegrini, ridimensiona i timori della Cgil sui licenziamenti. Edoardo Tribuzio, fondatore e ceo della società di food delivery, rassicura sull’accordo con Just Eat, grazie al quale i lavoratori potranno essere riassunti. "Su Bologna, ad esempio, ci sono 5 rider dipendenti – spiega il ceo di MyMenu che cesserà le attività – e tre, che si sono candidati con Just Eat, verranno riassunti". L’altra trentina di collaboratori – che Tribuzio sottolinea percepiscono269 lordi al mese a fronte di un impegno di lavoro limitato – non rientrerà nei licenziamenti collettivi, perché non dipendenti della società.