I direttori del Rizzoli in Regione. La traumatologia resta allo Ior. Ortopedia metropolitana, si riparte

Un incontro in Regione, tra l’assessore alla Salute, Massimo Fabi e i due direttori di Dipartimento del Rizzoli, Cesare Faldini e Davide Donati, sul Rizzoli.

Sul tavolo alcune delle questione che stanno agitando da mesi i reparti dell’Istituto ortopedico: gli interventi di traumatologia trasferiti in numero consistente al Rizzoli (dagli altri ospedali bolognesi) nel periodo della pandemia anche se poi progressivamente diminuiti, ma non eliminato; il reparto di ortogeriatria; la mission di uno degli Istituti di ortopedia più famosi al mondo e l’eventuale trasformazione dello Ior in Fondazione.

Un incontro noto da giorni fissato dopo le denunce pubbliche di diversi primari relative non solo alle preoccupazioni di cui sopra, ma anche alla chiusura anticipata al 12 dicembre dell’attività chirurgica programmata, la cui lista vede oltre 27mila pazienti in attesa.

Un incontro ’esplorativo’ ma, soprattutto, per avviare un discorso franco sul futuro non solo del Rizzoli, ma dell’ortopedia su scala metropolitana: un progetto annunciato poi sospeso anche per una serie di proteste innestate dalle rappresentanze sindacali, ma che ora si riavvia.

Sgomberato il campo dall’ipotesi reparto ortogeriatrico, annuncio che l’assessore Fabi aveva già fatto pubblicamente e ampiamente ribadito e lo stop degli interventi programmati al 12 dicembre che resta tale (i piani ferie del personale sono già in programmazione), sul tavolo resta soprattutto la questione della traumatologia, visto che il tema della Fondazione non sembra un’urgenza e la vocazione del Rizzoli come ospedale altamente specialistico e centro di ricerca a riferimento non solo nazionale, ma europeo, non è, e non può essere, in discussione.

Ma, per quanto riguarda la traumatologia, in un ambito di rete metropolitana che viene rilanciato, il Rizzoli non potrà esimersi e una parte la dovrà assorbire, così come la dovranno effettuare tutte le altre realtà ospedaliere cittadine e provinciali.

In quale percentuale, se più o meno, rispetto all’attuale non è ancora possibile stabilirlo. Verrà delineato nei prossimi incontri, ma dovranno essere noti i numeri delle attività di tutti gli ospedali e la loro specificità.

Un processo non certo breve che vede in campo numerosi e importanti attori della sanità metropolitana, in un’ottica di creazione di una rete che porti sul territorio anche la specialistica.