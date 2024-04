I disegni dei bambini: "Vi vogliamo bene"

Un moto di vicinanza e di sostegno, rivolto alle famiglie delle vittime e dei feriti della centrale di Bargi, e di ringraziamento, per i soccorritori che hanno fatto di tutto, giorno e notte, senza mai fermarsi, nella speranza di salvare i dispersi. Un gesto di solidarietà spontaneo, tipico dei più piccoli. E sono proprio loro a ricordarci che in questa tragedia siamo tutti uniti. "I nostri pensieri sono rivolti a chi non c’è più e a chi è rimasto ferito e ai cari che ora piangono per loro… I nostri cuori volano accanto a voi". Così i bambini e i ragazzi dell’istituto comprensivo di Castiglione-Camugnano-San Benedetto, nel Bolognese, hanno scritto su uno dei cartelloni colorati indirizzati ai lavoratori e alle famiglie coinvolte nell’incidente. Gli studenti hanno realizzato anche disegni e messaggi di solidarietà. "Con un abbraccio pieno di speranza ci stringiamo a voi", recita un cartello rosa a forma di cuore; "Vi stiamo accanto e vi vogliamo bene", c’è scritto su una nuvoletta di cartoncino azzurro. Il pensiero va direttamente a Pavel Petronel Tanase e Mario Pisani, due delle sette vittime, e a Leonardo Raffreddato, ancora in ospedale. Il ringraziamento, invece, va al Comune, a tutte le forze dell’ordine e agli operatori intervenuti, partendo dai Vigili del fuoco, che hanno ricevuto due cartelloni, uno con un immenso "grazie" al centro. "Rendiamo onore a chi rischia di perdere la vita per salvarne altre", scrivono gli studenti, che hanno intonato, fuori dalla scuola, la celebre canzone ‘Il pompiere paura non ne ha’. In dono, anche dei bouquet di fiori creati con la cartapesta. All’ingresso dell’istituto, un cartonato riporta il messaggio più forte e potente, quello che dobbiamo seguire per fare in modo che una tragedia così non succeda più: "Fermiamo le morti bianche". Una frase che giovedì ha invaso le piazze e le strade d’Italia e che, ora più che mai, deve concretizzarsi in realtà. "Una tragedia che non dovrà accadere mai più" e "speriamo che non succeda mai più" scrivono e ci chiedono i più piccoli. È giunto il momento di ascoltarli.

Mariateresa Mastromarino