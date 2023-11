I dolori del bilancio. Tari e Irpef invariate, ma rincari sui turisti e più incassi dalle multe

Tari e Irpef restano invariate, arriveranno più soldi dalle multe, anche grazie all’installazione di cinque nuovi autovelox (più 6,2 milioni di euro nel 2024, più 10,5 milioni nel segmento 2025-26), ma aumentano le rette della refezione scolastica, e soprattutto, c’è un balzello significativo della tassa di soggiorno. Sono questi i cardini principali del bilancio previsionale del Comune per il 2024, presentato ieri dal sindaco Matteo Lepore nella sede del Quartiere San Donato–San Vitale. Un bilancio che arriva in totale alla cifra record di 1 miliardi e 600 milioni di euro. La giunta ha detto sì, per l’approvazione definitiva manca l’ok di rito del Consiglio comunale entro fine anno.

"Dobbiamo tenere conto della spending review e dei tagli ai trasferimenti agli enti locali – ha detto il sindaco –. È stata annunciata una spending review corposa" che per Bologna si tradurrà in un taglio da circa 12,5 milioni di euro di trasferimenti da parte del governo. Nonostante questo, il Comune vuole "continuare a mantenere inalterata la pressione fiscale, per riuscirci nei conti abbiamo fatto un salto carpiato". Invariati i tributi, tranne la tassa di soggiorno per i turisti. Nel nuovo schema sarà prevista una fascia iniziale da 1 a 31 euro in cui l’imposta resta invariata a tre euro a persona per notte. Nella fascia da 32 a 71 euro l’imposta salirà a 4,20 euro e in quella da 72 a 121 si pagheranno 4,60 euro. Oltre i 121 restano i cinque euro, mentre la percentuale sugli affitti brevi salirà al 7,5%. Ma per quanto riguarda la soglia massima c’è una proposta del governo per alzarla fino a sette euro "e io sono favorevolissimo", ha dichiarato Lepore. Non aumenterà la Tari "per il nono anno consecutivo" ed è confermata la soglia di esenzione dell’addizionale Irpef a 15mila euro lordi. "Il Comune di Bologna solo negli ultimi 2 anni ha bruciato 50 milioni di euro per l’aumento delle bollette a seguito della guerra in Ucraina e per l’aumento a doppia cifra dell’inflazione. Se avessi avuto quei 50 milioni di euro in più – ha ammesso il sindaco –, probabilmente avrei potuto fare molto di più per la città, ma sono comunque soddisfatto del bilancio che abbiamo perché è attivo e positivo". Capitolo refezione scolastica, il sindaco ha spiegato il perché dei rincari. "Mangiare ha dei costi, le persone che lavorano nelle mense vanno pagate e gli aumenti dei costi delle materie prime sono stati importanti. E io non credo nella gratuità dei servizi, se non per le fasce sociali più deboli – ha argomentato ancora il primo cittadino –. Abbiamo bisogno di redistribuire con un criterio di equità, affinché chi può dare di più dia qualcosa di più e chi invece ha più bisogno venga incluso nel pasto. Che per alcuni bimbi è l’unico vero della giornata. Sarà comunque un aumento lieve, solo per le fasce alte".

Poi le multe. "Gli incrementi degli incassi vengono stimati in relazione ai cinque autovelox in arrivo e non alla ‘Città 30’. Per la quale le multe le faremo, e non per fare cassa. Le critiche delle imprese? Chiederò spiegazioni al tavolo di Tim.bo perché non ho capito i loro appunti".