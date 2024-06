I dottori di ricerca celebrati in piazza a Bologna

Bologna, 11 giugno 2024 – Torna, in piazza Maggiore, la cerimonia di conferimento del titolo di dottoresse e dottori di ricerca, dedicata agli studenti e le studentesse dei cicli di dottorato XXXIV e XXXV.

"È per me motivo di gioia il fatto che sia stata scelta di nuovo piazza Maggiore per questa cerimonia – così il magnifico rettore dell’Unibo, Giovanni Molari –. Questo rappresenta un punto di partenza per tutti i dottorandi e perciò dev’essere motivo di giubilo anche per tutta la città e i suoi cittadini. È un momento, tra l’altro, che corona un periodo di fortissima crescita nel numero dei dottorandi del nostro ateneo, dato che siamo passati in appena tre anni da 600 a circa 900 nuovi dottori. I quali tra l’altro hanno un’occupabilità altissima, il che va a sfatare il mito secondo il quale tutti i dottorati di ricerca culminano solo, e si fa per dire, nella carriera accademica. È sicuramente stato fatto un grande lavoro – conclude il rettore – e credo proprio che la direzione sia quella giusta, mirata a garantire un futuro migliore per il nostro Paese".

Alla cerimonia sono intervenuti due ospiti dall’Università di Bologna e dalla Ca’ Foscari di Venezia, condividendo la loro esperienza formativa e professionale, testimoniando come le attività di ricerca e i loro risultati, di cui il dottorato è la porta di ingresso, rappresentino un patrimonio culturale e scientifico che appartiene non solo alla comunità universitaria, ma alla società tutta.

In particolare, l’importanza di saper sviluppare e applicare conoscenze avanzate per far fronte ai grandi problemi clinici contemporanei è stato al centro dell’intervento di Manuela Ferracin, professoressa di patologia generale, direttrice del Centro di ricerca biomedica applicata e coordinatrice del corso di dottorato in Oncologia, ematologia e patologia dell’Unibo. La professoressa svolge le sue ricerche nell’ambito dell’oncologia e dell’oncoematologia; i suoi interessi di ricerca sono rivolti allo studio delle alterazioni di espressione dei microRna nei tumori umani, all’utilizzo di signature di espressione genica a scopo diagnostico e prognostico e alla caratterizzazione dei tumori di origine sconosciuta.

Il fatto di scoprire, comprendere, ma anche raccontare la bellezza della storia e l’importanza della diversità, portando la cultura alle persone, è stato invece il cardine dell’intervento di Alessandro Vanoli, dottore di ricerca in Storia sociale europea appunto all’Università Ca’ Foscari di Venezia, nonché storico e scrittore.