I due concorsi nel nome di Lucio Giovani promesse e tanti big

Chi l’ha conosciuto racconta come spesso gli bastasse ascoltare dalla finestra gli artisti impegnati a suonare in strada, per scendere di soprassalto e andare a parlare con quei ragazzi che, molte volte, non avevano nemmeno idea di chi lui fosse. Un’amore per l’arte e una curiosità innata verso il nuovo, che ne descrivono alla perfezione il lato umano e artistico. Forse, da lassù, gli sarà scappato un sorriso nel vedere la nascita della prima edizione di ‘CIAO - Rassegna Lucio Dalla per le forme innovative di musica e creatività’: un evento speciale il 2 marzo, al Teatro Celebrazioni (ore 21.30), con la consegna dei primi, prestigiosi premi ‘Ballerino Dalla’. E un sorriso forse sarà scappato a Lucio anche nel vedere quella statuina ispirata proprio a ‘Balla balla ballerino’, realizzata dall’artista Mauro Balletti, con una figura danzante poggiata "su una tavola fra due montagne". Due i concorsi: il primo è rivolto ad artisti già famosi, pronti alla definitiva consacrazione; il secondo guarda invece al futuro, a caccia di giovani ancora da far conoscere al grande pubblico, ma già ricchi di idee e creatività. A condurre la serata saranno Dario Ballantini e la musicista Mille, a decretare i vincitori dei Ballerini una...