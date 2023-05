"I ’falchi’ in moto sarebbero efficaci"

Il sindacato Siulp chiede più agenti per contrastare le baby gang. Pur riconoscendo al Questore di Bologna, Isabella Fusiello, "l’impegno nella lotta a questo fenomeno giovanile che sta generando panico - scrive il segretario del Siulp bolognese, Amedeo Landino - ribadiamo la richiesta di incremento organico della squadra Mobile e della polizia giudiziaria". Inoltre, Landino chiede "l’istituzione della sezione ‘falchi’ anche a Bologna, straordinario deterrente per rapine, scippi, aggressioni e spaccio. Si tratta di un un incremento iniziale di diecidodici operatori dedicati che, in sella a motocicli in borghese, potrebbero muoversi con agilità e velocità nelle strade del centro, assicurando sia una forte azione preventiva e di controllo del territorio"