I familiari delle vittime: "Delusione e dolore. La reticenza degli alleati è un oltraggio all’Italia"

"Provo delusione e dolore per l’esito dell’inchiesta. Ma, allo stesso tempo, sono contenta che i pm romani abbiamo concluso le indagini, così finalmente potremo conoscere cosa è stato fatto in questi 17 anni". Daria Bonfietti, presidente dell’Associazione dei familiari delle vittime di Ustica che raccoglie quasi tutti i parenti dei passeggeri del Dc9 Itavia uccisi il 27 giugno 1980, non usa mezze misure nel commentare la notizia della richiesta di archiviazione formulata dal pm di Roma Erminio Amelio.

"L’inchiesta fu aperta nel 2008 dopo le assurde dichiarazioni dell’ex presidente Francesco Cossiga – prosegue –. Ci hanno impiegato 17 anni e noi eravamo allarmati perché non capivano cosa stessero facendo. Ora hanno finito, potremo finalmente vedere gli atti e capire quali rogatorie hanno fatto e che risposta hanno avuto dagli Stati stranieri, nostri alleati. Certo, non aver trovato i colpevoli è una grande sconfitta. Della magistratura, ma soprattutto dello Stato italiano. Se i francesi o gli americani non rispondono è una grande tragedia, perché così si impedisce di arrivare alla verità. È un oltraggio alla dignità dell’Italia".

Per Bonfietti, il Dc9 fu abbattuto nel corso di una battaglia aerea e, per avere giustizia, bisogna che ci sia l’impegno non solo della magistratura, ma anche dello Stato.

"I governi che si sono succeduti nel tempo non sono riusciti ad avere risposte – aggiunge –. C’erano caccia francesi, inglesi, americani e belgi. Poi c’erano aerei con il transponder spento. Non abbiamo mai ottenuto risposte perché la verità, evidentemente, era talmente indicibile che non si poteva dire. Quindi doveva restare un segreto. Sono state dette tante bugie. È ora che questo segreto cada ed emerga finalmente la verità. Noi continueremo ad impegnarci, ma non possiamo farlo da soli. Serve l’intervento della politica. Il governo deve attivarsi e ottenere risposte dagli Stati alleati. È una questione di dignità nazionale. Il fatto che ancora non si sappia la verità dimostra che siamo un Paese a sovranità limitata".

"A noi questa richiesta di archiviazione non è stata ancora notificata – dice l’avvocato Alessandro Gamberini, legale dell’Associazione – Al momento è un parere, ma giudico del tutto improbabile che noi possiamo opporci a questa richiesta di archiviazione perché prende atto che, dopo decenni di indagini, si è giunti a un punto in cui il mosaico che compone questa vicenda, al fine di rafforzare la tesi del conflitto aereo attorno al Dc9 che ne ha cagionato la caduta, sia missile o ‘near collision’ non ha importanza, si è rafforzato, per molti motivi. Ma anche che non si è riusciti ad identificare esattamente chi ha fatto fuoco o comunque gli autori materiali. Credo che il vero problema, in questi casi, è che uno prende atto di questo e cerca di capire semmai qual è l’ostacolo che è stato posto alle rogatorie. Cioè chi è stato reticente, chi ha risposto, chi ha risposto in maniera non credibile".

Gilberto Dondi