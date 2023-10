I fantastici quattro in Piazza della Pace

Inaugurata la rinnovata Piazza della Pace (nella foto): sotto gli ulivi centenari il ricordo di quattro persone che hanno fatto la storia di Altedo di Malalbergo. L’evento si è aperto con un concerto di archi del Quartetto Evos, accompagnato da danze contemporanee del corpo di ballo Dance Style Club, di fatto il primo appuntamento culturale della rassegna ‘Artedo’, organizzata dalla Proloco di Malalbergo.

Ospiti speciali dell’evento, sono state le famiglie delle quattro persone a cui sono state dedicate le targhe apposte sotto gli ulivi: Gloriano Tinarelli, sindaco dal 1970 al 1980, Vinicio Bernardi, sindaco dal 1980 al 1985, Livio Gurioli, storico presidente della Protezione Civile Pegaso di Malalbergo, e Roberto Tinarelli, storico coordinatore locale di Auser. Il valore del ricordo di queste persone è stato collettivo: piazza della Pace assume così anche un forte senso identitario per la comunità, ancora oggi visibilmente affezionata a quelle persone che hanno dedicato la loro vita ad Altedo. "Il progetto iniziale prevedeva di mantenere quattro magnolie risalenti agli anni ‘70, ma i problemi di stabilità alle radici ne avevano compromesso la sicurezza e nel rispetto del regolamento del verde, si è proceduto a sostituirle con 4 ulivi secolari provenienti dalla Spagna – raccontano dal Comune –. L’estensione della Piazza è di 1000 metri quadrati e il costo finale dell’opera ammonta a 270mila euro. Sono stati effettuati lavori di sbancamento della vecchia pavimentazione per eliminare le barriere architettoniche, si è dovuto procedere a rifare tutti gli impianti di irrigazione, elettrici e si è creata una nuova illuminazione; è stata restaurata la fontana esistente, si è sostituito tutto l’arredo urbano, sono stati installati i nuovi alberi secolari e allestite le fioriere, infine sono stati interrati gli impianti dei vani tecnici degradati che ostacolavano l’accesso alla piazza".

Il sindaco Monia Giovannini, poi, ha sottolineato: "Ringrazio l’architetto, l’assessore ai lavori pubblici Stefano Ferretti e la responsabile dell’ufficio tecnico per aver determinato questo risultato importante. Abbiamo avviato la rigenerazione del territorio dal 2019. L’eliminazione delle barriere architettoniche è un’azione portata avanti da anni, perché siamo convinti che un paese civile debba dare pari opportunità a chi vive situazioni di fragilità e difficoltà. Gli spazi pubblici sono diventati in questi anni anche il luogo di ritrovo di tantissimi nostri residenti in difficoltà economica, che hanno potuto fare aggregazione e far divertire le loro famiglie sotto casa. Eliminare le barriere socio economiche è importante quanto eliminare le barriere fisiche".

Zoe Pederzini