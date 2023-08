I film cult di Almodovar

Divertenti, grotteschi, melodrammatici: fino a domenica Teatri di Vita propone una piccola di film di Amodovar, appena restaurati, in versione originale con sottotitoli con due proiezioni al giorno: la prima alle 19.30 in sala, la seconda alle 21.30 sullo schermo all’aperto. La rassegna ’Almodóvar. La forma del desiderio’, dopo ’L’indicreto fascino del peccato’, prosegue con ’Che ho fatto io per meritare questo?’, ’La legge del desiderio’, ’Donne sull’orlo di una crisi di nervi’ e ’Tacchi a spillo’. Film culto che hanno consacrato tanto il regista spagnolo quanto gli attori della sua ’famiglia’, da Carmen Maura a Antonio Banderas, fino a Victoria Abril e Miguel Bosè.