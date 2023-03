I film da Oscar ’camminano’ con I Wonder

di Benedetta Cucci

Che nottata, a Bologna, quella degli Oscar. Perché è proprio così: il successo di sette statuette conquistate dal film ’Everything Everywhere All At Once’ del duo The Daniels, ormai per tutti EEAAO, è rimbalzato tra le poltrone del centralissimo cinema PopUpMedica 4k, come una fragorosa ondata di nuova realtà, che gli spettatori rimasti lì svegli fino alle cinque del mattino, aspettavano da ore. Fin dalle 21,30 della domenica sera, quando ’Una notte da Oscar per I Wonder Pictures’ aveva richiamato oltre 600 persone, tra cui un centinaio di creators (coloro che creano contenuti per i social) da Tik Tok a Youtube e che adorano il cinema. Tiratardi numero uno il fondatore di I Wonder Pictures Andrea Romeo, che ha creduto nel film, ha deciso di distribuirlo, e l’ha portato per mano nelle sale italiane. Come ha fatto con ’The Whale’, due statuette di cui una per il miglior attore protagonista Brendan Fraser e ’Navalny’ che ha vinto come miglior documentario.

Andrea Romeo, cosa la guida nella sua scelta di titoli da distribuire in Italia?

"Scelgo quello che mi incuriosisce e che mi piace, senza seguire tattiche. Poi devo dire che ad I Wonder Pictures offrono tutti i film, a parte quelli delle major che ovviamente vanno dirette sulle major in Italia, gli altri film del mercato mondiale vengono tutti proposti con entusiasmo ad I Wonder Pictures, visti i risultati degli ultimi anni e questo ci dà la possibilità di scegliere tra tutto quello che c’è sul mercato".

E di lavorare in un modo molto curato sulla diffusione.

"Cerchiamo di seguire i film, entrare nei film da subito, da molto prima dell’anteprima mondiale e cerchiamo di vederli il più possibile in sala, al Medica 4k, così come è stato per ’Everything Everywhere All At Once’, che ci propose un anno fa la casa di produzione americana A24".

Cosa avete pensato a quel tempo?

"Come tanti altri distributori italiani ne avevamo visto la pericolosità, l’innovatività e l’improbabilità e abbiamo semplicemente valutato che in fondo si trattava di un film estremamente affascinante e innovativo, che ci interessava proporlo anche se non avesse avuto il successo che poi invece ha avuto. Per ora, fuori da ogni tatticismo, ci comportiamo un po’ come un editore librario. I Wonder Pictures cerca di essere un editore... cinematografico, portando al pubblico italiano delle storie che ci sembrano coerenti e interessanti rispetto a quello che vogliamo dire sulla contemporaneità".

L’atteggiamento pare quello che ha sempre avuto, dai tempi della nascita del Biografilm.

"Sì, dalla mia attività di programmatore cinematografico e direttore di festival. Cerco sempre di comporre ogni anno una frase, dei temi o una riflessione che possano interessarmi. Di fatto è quello che è accaduto in questo ultimo anno molto fortunato, iniziato a Venezia con il Leone d’Oro a Laura Poitras con ’Tutta la bellezza e il dolore’ ed è continuato con il piccolissimo documentario di Annie Ernaux che poi ha vinto il Nobel per la Letteratura; e ancora, con il film di un vecchio amico del Biografilm che quest’anno dedica proprio a lui una retrospettiva, Nicolas Philibert, di cui abbiamo acquisito la library degli ultimi 20 anni, arrivato a Berlino con il documentario ’Sur l’Adamant’ che ha vinto l’Orso d’oro. Non l’avremmo mai immaginato, un po’ come è stato con gli Oscar".