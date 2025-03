I film della Liberazione all’ex magazzino Fs di Pioppe di Salvaro

Proseguono le celebrazioni a 80 anni dalla Liberazione. In questo caso ad andare in scena è un ricco calendario di eventi curato dell’associazione ‘Il campanile dei ragazzi’ di Pioppe di Salvaro. "Abbiamo pensato – racconta Paolo Giuffrida, animatore deI Campanile – che fosse giusto riflettere sul significato della libertà, soprattutto in un momento drammatico come questo. Vorremmo che le persone intervenissero riscoprendo il piacere della discussione. Alla fine di ogni proiezione ci sarà un esperto a facilitare il dibattito". Il primo evento si svolgerà il 16 marzo: alle 16 sarà proiettato il film ‘Le quattro giornate di Napoli’ di Nanni Loy. A seguire, il 23 marzo toccherà a ‘L’Agnese va a morire’ di Giuliano Montaldo, il 6 aprile al ‘Partigiano Johnny’ di Guido Chiesa, il 13 aprile a ‘Corbari’ di Valentino Orsini, e il 4 maggio alla ‘Strategia del ragno’ di Bernardo Bertolucci.

Le proiezioni inizieranno alle 16. Ci si sposta alle ore 20, il 10 aprile, con ‘La lunga notte del ‘40’ di Florestano Vancini, il 17 aprile con ‘Tiro al Piccione’ di Montaldo e il 24 aprile con ‘The forgotten front - la resistenza a Bologna’ di Paolo Soglia e Lorenzo K. Stanzani. Poi ci saranno due presentazioni di libri, sempre alle 20, il 21 marzo e il 15 aprile: ‘Considerazioni su fascismo e antifascismo’ di Vincenzo Talarico e ‘Stella Rossa’ di Paolo Bolognini. Il primo maggio sarà allestita una festa dedicata al contributo dei lavoratori alla liberazione. Tutti gli appuntamenti, a ingresso libero, si svolgeranno presso il magazzino ex FS di Pioppe.

f. m.