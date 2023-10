’I Fiori Blu’ raccontano le Metamorfosi di ieri e di oggi

Racconta, attraverso le figure retoriche dell’epica, la nostra quotidianità, Le Metamorfosi, l’opera di Ovidio, un classico senza tempo che parla di amore e di trasformazioni, attuali allora come oggi. Intorno a quel testo, gravita la nuova edizione di I Fiori Blu, festival curato dal Gruppo Elettrogeno, che lo ha ideato nel 2012 e che nel 2023 si modifica e si diffonde per la città. Obiettivo, nel 2024, la messa in scena di una versione del capolavoro di Ovidio che sarà il frutto, come sempre nelle iniziative della compagnia, di una lunga serie di laboratori aperti a performer anche con disabilità, persone che accedono alle misure alternative alla detenzione, operatori del sociale, studenti, artisti, musicisti. Un’occasione per partecipare, dall’interno, all’elaborazione di un lavoro che sarà il frutto di linguaggio diversi, dal suono al fumetto. Si inizia proprio la musica, con un incontro ospitato dal MAMbo domani dal titolo ’Annotazioni superficiali’, condotto da Enrico Malatesta, percussionista con un repertorio che spazia da John Cage al tribalismo, e una attenzione particolare al gesto e all’utilizzo del corpo come strumento. Il 15 ottobre Fabio Tricomi e Sebastiano Scollo racconteranno come ‘Muovere l’aria’, facendo quindi di questo elemento il cuore di una partitura basata sulla manipolazione del fruscio del vento. All’illustrazione è dedicato l’appuntamento dell’11 ottobre nella Biblioteca Casa Khaoula (via di Corticella, 104), con le Metamorfosi narrate attraverso le tecnichedel disegno con i fumettisti Marino Neri e Percy Bertolini Mercoledì 25 ottobre alla Casa Gialla (via Tommaso Casini, 5) l’attenzione sarà sul gender con l’attivista Babs Mazzotti e l’autrice June Scialpi, mentre l’ 8 novembre alla biblioteca Natalia Ginzburg (via Genova, 10) ci saranno il fumettista Giuseppe Palumbo e la docente della Primo Levi Micaela Lipparini. Il 15 novembre nella biblioteca Tassinari Clò (via di Casaglia, 7), si parlerà di disabilità con Fabio Fornasari (architetto museologo), Giuseppe Comuniello (danzatore non vedente), Gaia Germanà (ricercatrice del movimento e formatrice), modera Gennaro Iorio. Ultimo incontro il 30 novembre in Sala Borsa, con la testimonianza delle esperienze di comunità artistiche che hanno sviluppato la loro poetica attraverso l’inclusione e il superamento delle disabilità. Gran finale il 3 dicembre al TPO con la presentazione di Inclinazioni, il primo studio dedicato a Le Metamorfosi.

Pierfrancesco Pacoda