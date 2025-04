I fiori sulle sponde del canale. Passeggiata ecologica per tutti

’Le fioriture sulle sponde del canale’. Domenica, a San Giovanni in Persiceto, è in programma una passeggiata primaverile lungo le sponde dell’Area di riequilibrio ecologico ‘Collettore delle acque alte’. La visita, dalla durata di due ore, è organizzata dal Giapp, gestione integrata delle aree protette della pianura, è l’età consigliata per i bambini è dagli otto anni in su. E’ richiesto abbigliamento consono a una passeggiata all’aperto e scarponcini impermeabili. Chi ha un binocolo lo può portare al seguito. Sono poi consigliati vestiti con colori non sgargianti.

E’ obbligatorio rimanere con gli accompagnatori ed è vietato portare cani. Il ritrovo è fissato alle 14.30 nel parcheggio di via Cento. E’ richiesta la prenotazione che si può effettuare sul sito internet del Giapp.