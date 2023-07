I fondi per la ricostruzione Colla: "Non bastano due miliardi e mezzo"

Bene il decreto del Governo con 2,5 miliardi di euro per la ricostruzione. Ma non bastano. Lo dice, senza giri di parole, l’assessore regionale al Lavoro e allo Sviluppo economico, Vincenzo Colla, dal palco di ’Manifesta’, la festa della Cgil di Bologna al Cavaticcio, nel corso del dibattito ’Emilia-Romagna, Regione resistente’.

A fronte di danni stimati dalla Regione in 8,8 miliardi di euro, quello che conta è "non perdere la fiducia della popolazione alluvionata. Dobbiamo dare risposte alle famiglie delle case allagate e alle 8mila imprese colpite, oltre alle 9mila del mondo agricolo", insiste Colla.

Resta l’impegno alla "massima collaborazione" con il neo commissario, il generale Francesco Paolo Figliuolo, ma sulla scelta del Governo cannoneggia la Cgil. Massimo Bussandri, segretario generale della Cgil Emilia-Romagna – che avrebbe voluto Stefano Bonaccini come commissario della ricostruzione – parla di "uno schiaffo ai cittadini". E bolla i ritardi nella nomina del commissario della ricostruzione come "un danno enorme".

Va giù più duro Ivan Pedretti, segretario generale dei pensionati della Cgil: "Serve più radicalismo, la scelta di Figliuolo è uno sfregio alla nostra regione, per un calcolo elettorale". Un calcolo elettorale che porta dritti alle prossime elezioni regionali, nel 2025, sfida che la Cgil invita a non perdere di vista, considerando che l’Emilia-Romagna sarà al centro della sfida politica dei prossimi anni, anche in chiave nazionale.

Da qui, in assenza di altre risorse dal Governo per il post alluvione (con risposte troppo centraliste), non è esclusa una mobilitazione, ricordano gli esponenti del sindacato. Una mobilitazione che anche Colla non esclude, "ma prima servono risposte. Puntuali. A chi è rimasto fuori casa".

Infine, la richiesta alla Regione è puntare su una ricostruzione sostenibile, sia dal punto di vista della coesione sociale e del lavoro, ma anche dell’ambiente. Ne è convinto il cardinale e presidente della Cei, Matteo Zuppi, riprendendo la sollecitazione dell’attivista ambientalista Linda Maggiori, intervenuta al dibattito con Mila Vaccari, della rete degli studenti medi: "L’ambiente può fare a meno di noi, ma noi non possiamo fare a meno dell’ambiente". Un allarme, quello dell’emergenza climatica, "che non possiamo dimenticare", spiega Zuppi, ricordando dal palco l’impegno di Papa Francesco con l’enciclica Laudato si’.

Infine, una richiesta già ribadita nei giorni scorso dai sindaci a Figliuolo: la struttura commissariale deve rimanere nel territorio. "Perché dobbiamo avvicinarci al problema, non allontanarci", conclude l’assessore Colla.

Intanto, la Città metropolitana ha stanziato 8,5 milioni di euro per "interventi urgenti". Da tutti i sindaci del territorio il generale Figliuolo, commissario straordinario per la ricostruzione, "riceverà la massima collaborazione", ribadisce Matteo Lepore, primo cittadino metropolitano. "Saremo fattivi e rapidi – assicura – perché abbiamo il dovere di dare risposte in tempi brevi ai cittadini e alle imprese".

Degli 8,5 milioni stanziati, 5,3 riguardano interventi d’urgenza per la rimozione dei detriti, la chiusura delle buche, l’avvio di cantieri sulle strade di tutto il territorio, compresa la provinciale 7 per Monterenzio.

Gli altri 3,2 milioni serviranno a interventi urgenti su Sp7, ma anche per le progettazioni degli interventi di ripristino definitivo di altre strade provinciali, del ponte della Motta tra Budrio e Molinella e di altre infrastrutture danneggiate.

Questi fondi vanno ad aggiungersi ai tre milioni già messi in campo dopo l’alluvione del 2 maggio e saranno affiancati da un altro provvedimento ordinario per 1,3 milioni destinati al ripristino della Fondovalle Savena.