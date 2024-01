I ’fragili nascondigli’ di Eva

’Fragili nascondigli per peccatori’: ovvero prima vera mostra personale di Eva Robin’s che da giovedì a domenica espone oltre 30 opere pittoriche e plastiche che trascinano l’osservatore in un universo mostruoso, colorato e fantasmagorico: un inferno onirico terrificante e affascinante. L’esposizione, intitolata appunto ’Fragili nascondigli per peccatori’ è realizzata nell’ambito di Art City e negli stessi giorni che vedono l’attrice sul palco dell’Arena del Sole con il dramma di Jean Genet ’Le serve’, si tiene a Teatri di Vita Studio, in via del Pratello 90/a. Sarà visitabile tutti i giorni dalle 15 alle 20; sabato fino alle 24 in occasione della Art City White Night. Ingresso libero.