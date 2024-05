I francescani piangono Padre Stefano

Ha concluso il suo lungo e fruttuoso pellegrinaggio terreno ed è serenamente tornato alla Casa del Padre fr. Stefano (Nello) Gitti, frate minore, di anni 99, che negli ultimi anni ha vissuto e prestato servizio nel convento di Sant’Antonio di Padova, in via Jacopo della Lana a Bologna.

Frate Stefano (Nello) Gitti era nato a Monghidoro il 24 marzo 1925. Nel 1940, a 15 anni di età, iniziò il noviziato nell’Ordine dei Frati Minori presso il Convento di Villa Verucchio e, al termine degli anni di formazione, emise la professione religiosa solenne (perpetua) il 5 ottobre 1947 a Bologna, proprio nella Basilica di S. Antonio. Fu poi ordinato sacerdote il 3 luglio 1949.

Dopo aver conseguito, presso la Pontificia Università Urbaniana de Propaganda Fide a Roma, il titolo di dottore in missionologia, dal 1953 al 1963 fu inviato alla missione francescana in Papua Nuova Guinea, dove con la bisaccia a tracolla e il bastone, girava infaticabilmente nella giungla per incontrare le varie tribù, mangiare con loro e soggiornare nei vari accampamenti dei nativi. Ritornato in Italia, fu parroco a Reggio Emilia e Vicerettore del seminario minore a Cortemaggiore. In seguito, fu destinato prima a Modena fino al 1977 e poi Imola (Convento dell’Osservanza) fino al 1990, dove svolse un prezioso apostolato come cappellano ospedaliero. Dopo una breve esperienza a Piacenza S. Maria di Campagna e a Fiorenzuola, tornò ad Imola, dove rimase fino al 2006, anno in cui fu trasferito a San Piero in Bagno.

Dal 2016 visse e operò presso il Convento-Santuario di S. Antonio in Bologna, dove era molto apprezzato per la sua infaticabile opera di ascolto delle persone, che numerose si recavano da lui anche per ottenere benedizioni. Gli ultimi anni lo hanno visto ospite dell’infermeria, dove ha continuato a spendere la sua vita in preghiera con serenità e gioia.

I funerali di padre Stefano saranno domani alle 14.30, nella chiesa di Sant’Antonio a Bologna.