I funerali del Pontefice. Cento fedeli in partenza: due pullman nella Capitale

Petroniana Viaggi porterà più di cento fedeli a Roma per seguire i funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato alle 10, sul sagrato della Basilica di San Pietro. L’agenzia legata alla Curia sta organizzando il viaggio che permetterà ai credenti bolognesi di partecipare alle esequie di Bergoglio: sono già pronti due pullman che partiranno nel cuore della notte, tra venerdì e sabato, per raggiungere la Capitale. E le iscrizioni non si sono fatte attendere: nella giornata di ieri, infatti, sono state già un centinaio quelle confermate, un numero che ricopre, tra l’altro, i posti al momento disponibili. Oltre al mezzo su gomma, la possibilità di spostarsi in treno c’è, ma spinosa è la concomitanza con le vacanze pasquali e il ponte del 25 aprile, a cui si aggiungono i tempi ristretti. Circostanze che rendono l’organizzazione "ancora più complessa – afferma il presidente di Petroniana Viaggi, Andrea Babbi –, visto che non ci sono molti posti in treno liberi: i mezzi sono tutti occupati".

Per gli stessi motivi è stata esclusa la possibilità di reperire un treno charter, ma l’agenzia di via Del Monte è in moto per trovare "altri pullman" per incrementare gli attuali posti disponibili, che sono, per ora, 100 sui due mezzi.

"L’accoglienza non è facile, ma troveremo una soluzione", assicura Babbi pensando ai fedeli che, optando per il treno, raggiungeranno Roma il giorno prima dei funerali, visto che le prime partenze utili sarebbero sui treni delle 6,30 o delle 7.

Intanto, le iscrizioni e le prenotazioni in agenzia sono aperte fino a domani, e si può contattare il numero 051.261036 o scrivere una mail a pellegrinaggi@petronianaviaggi.it per informazioni. La quota individuale di partecipazione, che comprende il viaggio in pullman, è di 100 euro, mentre per chi viaggia in treno, il prezzo varierà in base alla classe di partenza.

Per i fedeli che partiranno in pullman, la partenza è fissata alle 3 dalla pensilina 25 dell’Autostazione (il ritrovo è alle 2,45 nell’atrio partenze) e il ritorno è segnato per le 15 circa con ripartenza dal Vaticano. Al centinaio di fedeli bolognesi che si muoverà sabato, si aggiungeranno oltre mille ragazzi che da venerdì a domenica saranno, sempre con l’organizzazione di Petroniana Viaggi, a Roma per il Giubileo del mondo degli adolescenti, accompagnati da 20 parroci e catechisti. Sono circa 20 i bus messi a disposizione per l’iniziativa, che è sold out.

Per sabato, il programma del pellegrinaggio prevedeva già la visita alla Basilica di San Pietro e il passaggio dalla porta Santa, dunque "si aggregheranno anche loro" al rito funebre per Papa Francesco.