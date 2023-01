I funerali di Ratzinger Seicento bolognesi saranno con Zuppi in piazza San Pietro

di Massimo Selleri

Una prima rapida e sommaria ricognizione parla di un mini esodo bolognese per poter partecipare domani mattina alle esequie del papa emerito Benedetto XVI. Stando alle informazioni che arrivano dalla Città del Vaticano, per assistere alla funzione era necessario prenotarsi all’ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice: saranno più di 600 persone che saluteranno le Due Torri per essere in piazza San Pietro e prendere parte a una celebrazione che, al momento, risulta più unica che rara, con l’attuale Santo Padre che presiederà il rito funebre del suo predecessore. Circa 150 fedeli sono passati dall’agenzia Petroniana Viaggi che, dopo aver riempito due pullman, ha organizzato anche un viaggio ferroviario per chi ha preferito muoversi in proprio, magari recandosi a Roma il giorno prima, dato che per motivi di sicurezza domani bisogna essere in fila ai varchi di ingresso per le 8.30. Per questo motivo chi ha deciso di viaggiare in pullman partirà alle 2.30 del mattino dall’autostazione, per poi rientrare nel pomeriggio. Ad ogni modo, una presenza simile conferma l’affetto dei bolognesi per un pontefice che ha scelto di dimettersi perché il corpo non gli consentiva più di svolgere il servizio che gli era stato richiesto.

Un legame che si era già manifestato nel pomeriggio di lunedì, quando in cattedrale il cardinale arcivescovo Matteo Zuppi ha celebrato una messa di suffragio per Benedetto XVI. Scontata la presenza del porporato alla celebrazione di domani, tenendo presente che fu proprio Ratzinger a volerlo nominare vescovo, affidandogli il compito di essere il suo ausiliare per il vicariato di Roma, settore Centro, con le sue 5 prefetture e 38 parrocchie. In questi giorni Zuppi ha più volte ringraziato per la fiducia che il pontefice di allora gli accordò, sapendo che non era una medaglia quanto un invito a impegnarsi ulteriormente per la missione della Chiesa, che è quella di salvare le anime. "Il Papa emerito – ha spiegato Zuppi nei giorni scorsi – ha sempre servito la Chiesa con molto rispetto, gentilezza, e senza alcun aspetto mondano, libero da riduzioni a politica ecclesiastica. Anche per questo poteva con fermezza indicarne la sporcizia, contrastarla con un affronto rigoroso, sapendone chiedere perdono, scegliendo la giustizia e la misericordia che non ne limita affatto l’esercizio. La sua preoccupazione ultima, come ha indicato nel suo testamento spirituale era la difesa della fede, perché resti tale e non assecondi, anche con le migliori intenzioni, la logica del mondo, omologandosi e non dialogando, quindi, credendo così di parlare con i nostri compagni di cammino".

Vi è una certa curiosità anche su quella che sarà la liturgia delle esequie. Sarà diversa da quella che si utilizza quando si celebrano i funerali di un pontefice e dovrebbe richiamarsi a quella che si utilizza quando il rito riguarda un vescovo emerito.