I funerali di Taisir, otto anni, travolta da un tir sulla E45. Il sindaco Baldini: "Una perdita straziante per tutti"

Con un forte abbraccio il sindaco Andrea Baldini, accomunandosi al loro lutto, si è stretto attorno al dolore della mamma 54enne e della sorella 14enne, al suo primo anno delle superiori, di Taisir Manai, la bambina di 8 anni che ha perso la vita in un drammatico indicente stradale: travolta da un Tir di ritorno dalle vacanze in Tunisia, paese di origine dei genitori. Tutti sotto choc. Ma è stato questo uno dei momenti più toccanti che hanno contraddistinto ieri il funerale della ragazzina di San Biagio, abitante coi familiari in un condominio di via Patuzza, recentemente acquisito dal papà, le cui condizioni, dopo aver subito alcuni interventi, pare stiano migliorando, e dalla madre. Una disgrazia, l’ennesima – ha commentato il sindaco Baldini –, una straziante perdita per la nostra comunità, di cui mi faccio interprete dei sentimenti di cordoglio e vicinanza rivolti ai famigliari.