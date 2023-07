I fuochi d’artificio della festa patronale incendiano i campi

Paura e fiamme, nella serata di martedì, in via san Cristoforo, a Ozzano quando un rogo si è scatenato a seguito dei fuochi di artificio fatti esplodere per la festa patronale di San Cristoforo. A causa del vento forte che soffiava nella serata, infatti, i lapilli del giochi pirotecnici sono caduti in un campo vicino alle abitazioni della zona scatenando un rogo che, per poco, non ha lambito le case e le macchine di quell’area residenziale.

A raccontare l’accaduto, con rabbia, è la residente Annalisa che si fa portavoce anche per gli altri condomini: "Era stato allestito uno spettacolo pirotecnico in un’area agricola adiacente alla chiesa, a pochi metri dalla via pubblica e a pochissima distanza dal nuovo complesso residenziale di via San Cristoforo 38, 40 e 42. I fuochi sono stati accesi alle ore 23 circa, nonostante il forte vento che fin dal mattino ha interessato con raffiche intense tutta la zona, nella più totale incuranza del pericolo ed in pochi secondi le fiamme erano alte come i balconi del secondo piano".

La residente, poi, ci tiene a specificare: "Li fanno sempre e l’anno scorso con la siccità che c’era sono stati fortunati che non fosse già accaduto nulla di simile, ma non tirava vento come martedì. Alcuni condomini, preoccupati, hanno tentato, prima della festa, di dissuadere dall’accensione delle micce, ma invano".

Poco dopo l’accensione, le schegge ardenti hanno iniziato a cadere ovunque, trascinate dal vento, sugli edifici, sui balconi, sui tetti dove sono alloggiati pannelli fotovoltaici, nei campi adiacenti, nei giardini. È stato necessario l’intervento dell’autobotte di emergenza e dei vigili del fuoco, allertati dai Carabinieri.

"Per puro caso le fiamme non si sono propagate fino agli edifici e alle automobili parcheggiate all’interno dell’area condominiale - conclude Annalisa -. Abbiamo avuto paura noi e anche i bambini. C’è voluto parecchio per sedare il fuoco e tra oggi (ieri, ndr) e domani (oggi, ndr) verificheremo eventuali danni arrecati dalle fiamme e stiamo valutando di fare un esposto dai carabinieri. L’auspicio è che questo fatto serva da monito e possa convincere della inopportunità di autorizzare spettacoli così pericolosi e così prossimi ai centri abitati".

Il sindaco di Ozzano Luca Lelli sull’accaduto dichiara: "L’autorizzazione è stata data dal Suap e non con deroga del sindaco e ci tengo a specificare che l’organizzazione è in mano alla parrocchia. Dispiace per quanto accaduto anche se erano state prese delle precauzioni: i campi adiacenti erano stati appositamente bagnati e l’autobotte di emergenza, poi usata, era sul posto come di prassi in questi casi".

Il parroco don Severino Stagni invece commenta: "Bisogna sdrammatizzare perchè non si è trattato di nulla di grave, bensì di un incendio che si è riuscito ad estinguere in poco tempo. Avevamo tutte le autorizzazioni necessarie e tutto ciò che poteva servire in emergenza come, infatti, è stato".

Zoe Pederzini