I furbetti del passaporto Documenti rubati e falsi Iracheni finiscono nei guai

Avevano provato a ottenere il passaporto italiano in modo illecito, ma sono stati beccati e successivamente denunciati per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale. I documenti che i due malviventi avevano presentato, infatti, risultavano essere stati prima rubati e in seguito contraffatti.

La vicenda ha visto protagonisti due cittadini iracheni, rispettivamente un cinquantacinquenne e un cinquantanovenne, che si erano recati presso il Consolato d’Italia Erbil (che si trova in Iraq) presentando la documentazione per una richiesta di iscrizione all’Aire (Anagrafe degli italiani residenti all’estero) con l’obiettivo finale di ricevere il passaporto italiano.

La complessa attività di indagine, durata circa due settimane e finalizzata a prevenire gli abusi e garantire l’integrità del processo di rilascio dei portata avanti dall’Ufficio passaporti della Questura in collaborazione con Palazzo d’Accursio, ha portato alla luce la frode che i due soggetti avevano messo in atto per avere il documento valido per l’espatrio. Nello specifico, dai controlli messi in atto dalla polizia subito dopo aver ricevuto la richiesta, sono emerse delle discrepanze nei documenti sia italiani che iracheni dei due malviventi.

Ulteriori accertamenti hanno poi rilevato che i documenti presentati dai richiedenti di origine irachena, entrambi senza precedenti, erano in realtà stati oggetti di furto e, successivamente, erano stati contraffatti con il fine ultimo di ottenere il passaporto italiano in modo illecito, come poi è emerso dall’indagine.

I controlli eseguiti congiuntamente dall’Ufficio passaporti della Questura in collaborazione con il Comune, ha quindi permesso di scoprire la frode e bloccare le pratiche. I due soggetti sono stati denunciati per possesso di documenti falsi validi per l’espatrio, ricettazione e falsa attestazione a pubblico ufficiale.

