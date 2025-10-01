I Gem Boy e i Meganoidi dal vivo per aprire l’Oktobrüfest, festa della birra

Chiusura con brindisi e musica per Montagnola Republic questa sera. Torna per il terzo anno consecutivo quell’Oktobrüfest che nel suo nome fonde la festa della birra più famosa del mondo e Bru Lab, punto di riferimento in città per gli appassionati di birra, grazie all’incredibile varietà di etichette artigianali e Bräu, ovvero il processo per fare la birra. La kermesse spumeggiante in Montagnola durerà fino a domenica e ogni sera ci sarà un concerto: si parte stasera alle 21 col suono dei Gem Boy (nella foto), gruppo rock demenziale nato nel 1990 sotto le Due Torri, che ha il punto forte nelle cover parodistiche di canzoni famose, con riscrittura che trattano temi quali il sesso e i cartoni animati. Domani Meganoidi live e a chiudere il 5, Federico Califano 4Tet alle 16. L’edizione di quest’anno porterà con sé molte novità a partire dalla selezione delle birre. La scelta sarà ampia e variopinta, con proposte capaci di soddisfare tutti i palati: dalle celebri Lowenbrau Oktoberfest e Goose Island IPA, fino alle birre più ricercate come Uiltje Dr Raptor, Birra del Borgo Maledetta, e le immancabili creazioni firmate Brewdog, tra cui Black Heart, Jack Hammer, Punk IPA e Hazy Jane. Così come non deluderà la proposta culinaria, a tema per l’occasione, che proporrà stinco di maiale con patate e crauti, il classico bretzel, l’oktobürger, o ancora il Brüdog con crauti. Oggi e domani il bar apre alle 18, nei giorni seguenti alle 11 e alle 12 per il food.

b. c.