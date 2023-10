I Gessi dell’Appennino patrimonio Unesco . Convegno con il ministro Pichetto Fratin

"Carsismo e grotte nelle Evaporiti nell’Appennino settentrionale Patrimonio Mondiale Unesco: uno straordinario valore per l’Emilia-Romagna e per l’Italia". È il titolo del convegno, che si svolgerà oggi nella sala ’20 maggio 2012’, in viale della Fiera 8, dalle 15,30 alle 18,30. Parteciperanno l’ambasciatore italiano presso l’Unesco a Parigi, Liborio Stellino, e il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. Con loro, l’assessora regionale alla Programmazione territoriale Barbara Lori, i docenti Stefano Lugli e Paolo Forti, gli esperti Massimiliano Costa, Gordana Beltram e Paolo Ferrecchi. Moderatore dell’incontro, il vicedirettore del Carlino Valerio Baroncini.