I Gessi raccontano... la musica classica

Natura e cultura si incontrano per raccontare attraverso concerti, escursioni e degustazioni la straordinaria bellezza del Parco dei Gessi. Parte domani la seconda edizione de ’I Gessi raccontano’, il progetto voluto dai Comuni di San Lazzaro, Ozzano, Pianoro e Monghidoro e dall’Ente Parchi Emilia Orientale, per promuovere anche per il 2025 il turismo naturalistico e culturale all’interno della zona dei Gessi Bolognesi, l’area protetta che nel 2023 è stata insignita del riconoscimento Patrimonio Mondiale dell’Umanità Unesco.

Per tutto il mese di settembre, e fino ad ottobre, si alterneranno nelle magnifiche scenografie naturali del Parco dei Gessi concerti, degustazioni, visite guidate e molto altro alla scoperta di luoghi dal fascino intramontabile. ’I Gessi raccontano’ propone al suo interno due rassegne: ’Il silenzio del tempo’, festival ecomusicale con lo scopo di valorizzare le ricchezze naturali, geologiche e storiche di San Lazzaro, e ’Per Campi e per Orti’, che racchiude eventi musicali che si svolgono nelle aziende agricole e negli agriturismi del territorio.

Il primo appuntamento è quello di domani alle 19 con il concerto dei solisti Alessandro Lo Giudice al flauto e Claudio Sanna al pianoforte alla Fattoria Belvedere, in via Piombarola 1/a a Castel de’ Britti. Venerdì 12 settembre alle 17.30 in programma il concerto del duo d’archi composto da Davide Greco al violino e Mario Astone al violoncello all’interno della Cooperativa sociale Agriverde al Parco di Villa San Camillo.

"Tutti gli appuntamenti dei ‘Gessi raccontano’ possono contare su scenografie naturali straordinarie e un’offerta musicale di altissimo livello – spiega l’Assessore alla cultura Juri Guidi – un modo anche per far conoscere e valorizzare luoghi meravigliosi, scoprire località, percorsi escursionistici, aziende agricole biologiche e agriturismi del nostro territorio".