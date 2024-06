I gestacci del presidente. Pronto il Daspo per Antonini

È stato avviato l’iter per il Daspo nei confronti di Valerio Antonini (nella foto), presidente della squadra trapanese di basket. L’ultima parola spetterà al Questore di Bologna: si tratterebbe di un inedito assoluto in serie A. Ecco i fatti. Domenica scorsa, durante gara 4 tra Trapani Shark e Fortitudo Bologna decisiva per la promozione, il presidente Antonini ha fatto il gesto dell’ombrello sul tiro libero sbagliato da Freeman a pochi secondi dalla fine. Non solo, si è reso protagonista anche di altri gesti molto espliciti e di frasi offensive all’indirizzo del pubblico a fine partita. Comportamenti che hanno inevitabilmente scaldato gli animi di entrambe le tifoserie. Replica Antonini: "Tutta l’area vip della tifoseria avversaria mi ha fatto gesti di ogni tipo: manette, corna, linguacce, mi sputavano per terra vicino. Una cosa scandalosa".