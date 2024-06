"I giovani hanno bisogno di incontri reali"

Corre lungo il Samoggia il filo della collaborazione tra il Centro giovanile Chiara Gualzetti di Crespellano e l’associazione volontari di San Giacomo del Martignone, il borgo che conta poco più di 200 famiglie intorno alla chiesa e al parco Margherita Hack. Così ieri, alla presenza della neo sindaca di Valsamoggia Milena Zanna, le rappresentanze di Confcommercio-Ascom hanno spiegato le ragioni e gli obiettivi di un sodalizio che vuole unire le forze per valorizzare il territorio e per promuovere i valori che hanno portato all’apertura, poche mesi fa, del centro culturale giovanile intitolato al ricordo di Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa nel giugno 2021 a Monteveglio da un sedicenne ora in carcere.

"La collaborazione è la parola vincente per una sana convivenza civile, un’attività economica di importanza notevole, un territorio inteso come insieme di storia, tradizioni e cultura che si esprimono attraverso il patrimonio artistico, le tradizioni enogastronomiche e i prodotti tipici locali, ma soprattutto la solidarietà, sono questi gli obiettivi primari per le istituzioni pubbliche e private e in particolare per le associazioni di promozione sociale", ha premesso il vice presidente di Confcommercio Ascom di Bologna, Medardo Montaguti. Una iniziativa valutata positivamente dalla sindaca Milena Zanna, che ha sottolineato l’importanza di stare insieme "perché ci si ammala anche di solitudine. E noi vogliamo sostenere l’associazionismo come struttura comunitaria fondamentale". Azzurra Franchini di Ascom-Anzola, affiancata da Lorenzo Guccini ha ringraziato la presidente dell’associazione Tiziana Cannone che con la collaborazione dei volontari ha promosso la giornata di festa in programma domenica prossima a San Giacomo del Martignone intitolata ’Viva l’estate’, che dalle 16 propone giochi, musica, animazioni ed uno spettacolo degli Sbandieratori Petroniani.

Occasione per fare conoscere le attività del centro giovanile Chiara Gualzetti, secondo Filippo Corvino, che nella sede operativa della Newmusic Valsamoggia ha aggiunto che "questo genere di iniziative serve ad avvicinare i giovanissimi e proporre modalità di incontro reale, autentico, e l’opportunità di esprimersi e comunicare di persona e anche attraverso la web radio". Giancarlo Poggi, presidente degli Sbandieratori Petroniani, per domenica ha promesso spettacolo, con risvolti anche rossoblù, con accompagnamento di musici, figuranti e sbandieranti.

g. m.