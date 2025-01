I giovani talenti interpretano l’industria

Il punto di partenza sono i temi cari alla Fondazione Mast, industria e lavoro, quello di arrivo i progetti di quattro fotografe e un fotografo nati tra la fine degli anni Ottanta e l’inizio dei Novanta, che, lavorando su una specifica memoria dell’industrializzazione, elaborano anche il vissuto così vicino, così lontano, di chi li ha preceduti. Il ’Mast Photography Grant on Industry and Work 2025’ con la curatela di Urs Stahel (tutte le foto in mostra da oggi), ha decretato ieri l’artista vincitrice dell’ottava edizione di un premio che aiuta ad emergere i talenti under 35: si tratta di Sheida Soleimani, nata a Providence, Stati Uniti, nel 1990, da due profughi politici iraniani che hanno subito carcere e torture nell’Iran pre-rivoluzione e che certamente l’hanno influenzata nella sua volontà, come artista, di dire la verità. I suoi progetti hanno sempre una valenza politica, ma il risultato è spiazzante, molto originale, perché fonde al messaggio di denuncia, il suo vissuto.

E Soleimani è sì artista, ma anche operatrice in una clinica di riabilitazione per la fauna selvatica, la ’Congress of the Birds’, un’attività per la quale è certamente stata influenzata dalla madre che, sempre memore del proprio trauma di abuso psicologico durante l’isolamento in carcere, spesso salvava animali selvatici feriti, colpiti da un’auto o torturati. Per ’Flyways’, il suo progetto che vuole identificare "dei percorsi di fuga da un mondo che è sempre più dominato dalla distruzione della vita umana e non", ha scelto una doppia narrazione: le storie di donne che animano il movimento di protesta ’Women, Life, Freedom’ in Iran e le vicende degli uccelli migratori feriti a causa della collisione con edifici e strutture costruite dall’uomo. Il risultato mostra scenografici tableaux tridimensionali con protagonisti anche i volatili in cura nella clinica, costruiti a mano in studio dove allestisce grandi set carichi di segni e simboli, dopo aver passato ore su Google Maps alla ricerca di immagini che identificano i luoghi esatti dove le donne come sua madre sono state imprigionate.

Gli altri quattro talenti della fotografia, selezionati tra quarantadue candidati, sono Felicity Hammond di Birmingham, con ’Autonomous Body’ in cui cerca di stabilire nuove connessioni tra il passato e il futuro della produzione automobilistica, Gosette Lubondo di Kinshasa, con ’Imaginery Trip III’ basato su foto delle industrie coloniali del territorio di Lukula nel Congo, dove lei si è recata con ex operai, tra cui un responsabile del personale con cui ripercorre un viaggio immaginario’, e Kai Kawasaki, fotografo australiano che con ’The Bees and the Ledger’ mette al centro la storia della nonna polacca che lavorò come contabile nell’industria navale, indagando come nei flussi migratori si verifichi spesso, per diverse ragioni, una dispersione di professionalità.

Infine il lavoro di Silvia Rosi, nata a Scandiano, che con ’Kodi’ (parola tongolese che significa codice) fornisce una prima vera narrazione al di fuori della trasmissione orale, della storia delle Nana Benz, le potenti donne imprenditrici che a Lomé nel Tongo, controllavano il commercio dei coloratissimi tessuti wax stampati a motivi geometrici e provenienti dall’Europa: figure importanti nella conquista dell’indipendenza dalle potenze coloniali, che nella fattura degli abiti nascondevano messaggi politici. Rosi, che vive tra Londra e l’Africa, ha radici tongolesi e porta alla luce il suo retaggio famigliare, con un’elaborazione delle sue figure femminili, ispirata ai negativi di grandi formato con ritratti delle Nana Benz ritrovati negli studi fotografici africani.