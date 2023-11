I grandi miti di ieri e oggi. Al via la mostra a Casa Bondi

Si chiama ’Miti di ieri e di oggi. Campioni dello sport e personaggi dello spettacolo’. E’ la mostra che sarà inaugurata oggi, alle 16, a Casa Bondi, a Castenaso e che resterà aperta fino al 25 novembre. Si tratta di trenta disegni, in bianco e nero, realizzati da Stefano Marino Fransoni, 64 anni, fiorentino di nascita, ma bolognese d’adozione. Stefano, oggi in pensione, ha fatto di tutto a livello sportivo: dall’atletica al calcio, dallo iaido al nuoto, ricoprendo attualmente il ruolo di delegato provinciale della Fitarco. Infaticabile e sempre pronto a gettarsi con entusiasmo in qualche nuova avventura, Marino Fransoni è stato allievo del maestro Demetrio Casile e, da lì, dal 2020, è partito per realizzare con matita su carta, i ritratti dei grandi campioni. Per la prima della mostra, ci sarà il vice sindaco nonché assessore alla cultura e allo sport di Castenaso Pier Francesco Prata e pure tre campionesse immortalate dalla matita di Stefano: Iuana Bassi e Natalia Valeeva del tiro con l’arco e Paola Tattini del tiro a volo.

"Sono una trentina di ritratti – dice Stefano – da Lewis Hamilton a Rafa Nadal, da Kobe Bryant a Valentino Rossi. Non mancano i bolognesi: oltre alle tre campionesse che mi accompagneranno oggi ci sono Alex Zanardi, Natalia Valeeva, Federico Musolesi, Marco Orsi e Monica Finessi".

Stefano, che ha ottenuto alcuni riconoscimenti (premio Galleria de Marchi) grazie alla abilità nei ritratti, utilizza una delle tecniche basilari del disegno; matita su carta. Il soggetto che preferisce è la figura umana, rappresentata con tecnica iperrealistica.

La mostra sarà visitabile fino al 25 novembre negli orari di apertura della biblioteca: il lunedì dalle 14 alle 19; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14 alle 19 e il sabato dalle 9 alle 13.

a. gal.