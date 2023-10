I grani antichi più sani dei moderni: "Un mito che occorre sfatare"

"Il frumento è alla base della civiltà europea, araba e medio orientale che, senza questo cerale, non sarebbe così come la conosciamo". Non ha dubbi Luigi Cattivelli, direttore del Centro di ricerca Genomica e Bioinformatica del Crea di Fiorenzuola d’Arda, il quale però ricorda come il re degli alimenti, da cui provengono "circa il 20 per cento delle calorie consumate a livello globale", sia anche tra quelli più soggetti a fake news. Prima fra tutte quella legata ai cosiddetti "grani antichi" e ai loro presunti effetti benefici. Proprio per raccontare la storia del frumento "a partire dal suo Dna", Cattivelli ha scritto il libro ‘Pane nostro. Grani antichi, farine e altre bugie’, edito da il Mulino, che ha presentato alla Biblioteca dell’Archiginnasio insieme al professor Silvio Salvi, presidente della Società Italiana di Genetica Agraria, alla giornalista Lisa Bellocchi, presidente dell’European Network of Agricultural Journalists. A fare gli onori di casa, il professor Giorgio Cantelli Forti e il professor Ercole Borasio dell’Accademia Nazionale di Agricoltura. Tra i miti da "sfatare", per Cattivelli, c’è proprio quello legato agli antichi tipi di frumento.

"Nel frumento integrale gli antiossidanti sono da 3 a 5 volte superiori rispetto al frumento non integrale – osserva – ma i frumenti antichi ne hanno circa il 20% in più rispetto ai frumenti moderni, quantità relativamente piccola in una dieta bilanciata. Il frumento integrale allunga la vita ma questo non vale necessariamente per i grani antichi". Un altro ‘tranello’ in cui spesso si incappa è ritenere che le varietà antiche, come il Senatore Cappelli, siano più salubri. Si tratta però di frumenti derivanti da sementi del Nord Africa, dove per millenni gli agricoltori hanno selezionato varietà che erano più soggetti ad assorbire il cadmio. Tutte indicazioni utili per chi ogni giorno solca le corsie dei supermercati in cerca di cibo sano e genuino.

Benedetta Dalla Rovere