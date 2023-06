I Gremlins sono tornati Maratona con Joe Dante

di Benedetta Cucci

Parla con calma e a bassa voce e ripete spesso il suo piacere di essere al Cinema Ritrovato. Poi, quando meno te lo aspetti, gli scappa un’osservazione che chiama la risata. Joe Dante, il papà dei Gremlins per tutti (ma anche di Movie Orgy), regalando aneddoti proprio sul film che diresse nel 1984 e che presenterà il primo luglio alle 21,30 al cinema Arlecchino, ricorda che per tutta la durata del set lui di notte si sognava i pupazzi... Così quando gli chiesero di fare Gremlins 2, che introdurrà a mezzanotte sempre sabato, rispose che non ne voleva sapere. "Ma hanno insistito talmente tanto, che quando mi hanno promesso carta bianca per il sequel, non ho potuto che accettare. Un’offerta così non mi era mai capitata e ho fatto una sorta di Hellzapoppin con qualcosa che potrebbe avvicinarlo a ‘Movie Orgy’ e alla fine sono rimasto contento del risultato". Naturalmente la narrazione include anche Roger Corman e Steven Spielberg – fu lui, impegnato allora con Indiana Jones e il tempio maledetto, a volerlo per dirigere i Gremlins –: "Sono state le due persone con cui ho avuto i rapporti più stretti a Hollywood, perché come regista e produttore, capivano quello che volevo fare e se avevo delle domande, mi davano delle risposte, anche perché mi ero in fretta reso conto che parlare con gli Studio’s era un’impresa e se volevo delle risposte non le avrei avute, insomma, senza di loro avrei fatto fatica".

Joe Dante ha accettato davvero una maratona cinefila qui a Bologna (anche se ammette che vorrebbe vedere la città e anche la countryside) e così oggi alle 12 terrà un incontro pubblico al DamsLab e alle 18 al cinema Europa introdurrà ’The Movie Orgy’: 275 minuti, del 1968, che dimostra davvero la sua fantasia al potere. "Movie Orgy è nato come lavoro di sette ore, ma oggi è di cinque – spiega – e nasce come raccolta di spezzoni di cartoni animati, commercials, televisione. L’intuizione avvenne nel corso di una riunione di gente che voleva rivedere la serie di Batman del 1933, una puntata dopo l’altra. Questa l’idea mi fece venire in mente che anch’io potevo fare una serie, avevo la macchina da presa 16 millimetri, la possibilità di creare una serie con dei film in montaggio ed è iniziato con Jon Davison, che poi ha prodotto il film, un esperimento per le università, dove mostravamo dei film che avevano un filo conduttore, ma ad ogni visione ricominciavamo con un film diverso, andavamo avanti e indietro. L’esperimento funzionò così bene che un marchio di birra ci propose di vendere birra durante le proiezioni e, guarda caso, più birra si beveva e più il film piaceva agli studenti...".