I gruppi di vicinato fanno il punto

Tra dicembre e gennaio, a Persiceto, sono in programma alcuni incontri per illustrare e consolidare i gruppi di ‘Controllo di vicinato’ attivi sul territorio. Il progetto di sorveglianza del territorio, attivo dal 2016, coinvolge diverse zone del capoluogo e delle località e prevede la partecipazione attiva dei cittadini attraverso gruppi WhatsApp. I primi incontri in programma si tengono oggi, alle 18,30, nella sala consiliare del municipio, per i gruppi delle zone 2 Agosto, Pace, Malpighi, Massarenti, Predio Romita, La Corte. E martedì 17 dicembre, alle 18,30, nella sala consiliare del municipio, per i gruppi delle zone Poggio, Pasolini, Pittori, Bologna, Tigrai, Sasso, Dottori.