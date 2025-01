’I Hate My Village’ doppio show

Si chiude con un doppio appuntamento il lungo tour degli ’I Hate My Village’ che hanno portato il tour il loro ultimo album ’Nevermind The Tempo’. La band infatti chiude il cerchio tornando stasera al Locomotiv (dove avevano iniziato il tour) per due show alle 19 e alle 22 (sold out). Occasioni imperdibili per ascoltare dal vivo la band più amata della scena indipendente italiana, formata da Adriano Viterbini, Fabio Rondanini, Marco Fasolo e Alberto Ferrari. L’album è un disco che non cerca nessuna grammatica musicale, elogio dell’errore e dell’imperfezione.