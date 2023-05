I lampioni diventano papaveri contro la violenza sulle donne

Domenica, a Sant’Agata, a partire dalle 18,30, si terrà la presentazione del parco urbano ‘Fiori di Donna’. Si tratta di un’installazione permanente, composta da quattordici lampioni di design, a forma di papavero stilizzato, che, a partire dalla data simbolo dell’8 marzo, illuminano le strade e le piazze del centro cittadino. "La scelta del numero di lampioni, così come della tipologia del fiore – spiega l’assessore comunale alle Pari Opportunità Diana Argenio –, non è stata casuale. Il papavero è un fiore già caro a Sant’Agata, città natale di Nilla Pizzi, cui è stato dedicato un precedente intervento di riqualificazione urbana". L’assessore si riferisce alla vecchia torre dell’acquedotto alta 40 metri, che svetta nel centro cittadino, ridipinta e trasformata in un gigantesco papavero per rievocare la nota canzone popolare di Nilla Pizzi ‘Papaveri e papere’. "Abbiamo voluto chiamare il parco urbano – continua Argenio – con il nome di ‘Fiori di Donna’, perché i quattordici papaveri rossi rappresentano, ognuno, un anno decorrente dal 2009, anno in cui è stato ha introdotto il reato di stalking. E perché ciascun papavero riporterà, inciso sul proprio stelo, i nomi delle donne che, dal 2009 al 2022, sono state vittime di femminicidio nella provincia di Bologna". L’evento del 21 maggio, è solo la tappa inaugurale di una serie di iniziative che l’assessorato alle Pari Opportunità conta di realizzare con la partecipazione di associazioni, scuole ed istituzioni.

p. l. t.