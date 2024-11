I lavoratori tornano in Toyota. C’è l’accordo con i sindacati

Ferma dal 23 ottobre, giorno drammatico in cui c’è stata un’esplosione che ha provocato due morti e 11 feriti, la produzione di Toyota Material Handling riprenderà a gennaio.

L’azienda fa sapere di aver già "allocato tutti i necessari investimenti e siglato un protocollo d’intesa con i sindacati che prevede il progressivo rientro in fabbrica e la ripresa della produzione con strutture, impianti e attrezzature messi in sicurezza".

Secondo l’azienda, nelle prossime settimane "si avanzerà su quattro aree di intervento successive fra loro: il primo step prevede una verifica delle strutture, poi si passerà alla valutazione dell’impiantistica e quindi alla convalida delle attrezzature. Il quarto e decisivo passaggio sarà la convalida congiunta delle aree da parte di Toyota da parte delle rappresentanze sindacali e quelle dei delegati alla sicurezza". In questo modo, specifica e sottolinea Toyota, si "conferma l’impegno nel rimanere e crescere in un territorio fortemente strategico". La produzione è stata fermata dopo la grave esplosione che ha costato la via a due operai, il 34enne Fabio Tosi e il 37enne Lorenzo Cubello.