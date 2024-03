I lavori del tram vicini al parco don Bosco. Comitato Besta "agitato" per le transenne

"Questa mattina (ieri, ndr) gli operai del tram della Linea Rossa hanno transennato un pezzo di via Serena, prospiciente il parco Don Bosco. Quelli del comitato Besta sono corsi numerosi e piuttosto trafelati, tanto che sono intervenuti i carabinieri perché non si capiva cosa stesse accadendo. Semplicemente gli operai stavano facendo il loro lavoro. Sono molto agitati". Residenti e genitori pro Besta sono stanchi dei no "non veridici e distorti" del comitato Besta che "non rappresenta gli interessi del territorio" e che da mesi sta boicottando la costruzione della nuova media Besta nel parco Don Bosco. Un no basato sull’abbattimento di 30 alberi. "Hanno basato il ricorso al giudice su potenziali danni alla salute causati dal progetto sulla base di indicazioni non specificate, bene vorremmo sapere, nello specifico quali e soprattutto su quali misurazioni e monitoraggio". Una voce dissenziente "che si è alzata e si sta sempre più alzando tanto da aver già raccolto 400 firme grazie al semplice tam tam senza lanciare slogan e forme di comunicazione finalizzate esclusivamente alla raccolta di consenso per far avanzare una propria posizione". Oltretutto spiegano i sì, sottolineando "la tendenza degli esponenti del Comitato ad essere aggressivi con chi non la pensa come loro", hanno trasformato il parco "in un bivacco, piantato tende. Sembra un rave", raccontano i residenti.

Intanto il comitato resta in attesa della decisione del tribunale amministrativo dopo l’udienza che si è tenuta il 14 marzo.

f.g.s.