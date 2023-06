I lavori estivi in via Cavour frenano le prove della Carrera

I lavori in via Cavour mettono i freni alla Carrera. Come avvenuto lo scorso anno, anche questo principio d’estate sarà a dir poco complicato per piloti, spingitori e tifosi delle macchinine a spinta, che si troveranno a dover fare i conti con lavori pubblici che non verranno completati secondo i tempi previsti, e che costringeranno così organizzatori e team a condensare in uno spazio molto più breve di tempo le prove per l’attesissima edizione 2023 della Carrera.

Niente prove a giugno per l’Autopodistica, e tutto spostato a fine luglio e ad un’affollata ultima decade di agosto. Se infatti per la Coppa Terme problemi non ce ne sono (il viale delle Terme non è interessato ad alcun intervento), per la gara che si corre sul tracciato del centro storico non sarà possibile effettuare le consuete libere a inizio estate visto che, lo ha sottolineato il Presidente dell’Associazione Club Carrera Andrea Vallisi nell’ultimo incontro coi team dopo essersi interfacciato con l’amministrazione comunale, "le chiavi del cantiere di via Cavour dovrebbero essere consegnate al comune il 22 luglio, e dunque non essendo possibile provare a giugno, abbiamo scelto di individuare le date del 26 luglio e del 2 agosto per le prove serali nel centro storico". La Carrera, insomma, è costretta a fare buon viso a cattivo gioco, proprio come avvenne lo scorso anno per i lavori che interessarono via Matteotti, anch’essi ultimati non prima delle prime settimane di luglio.

Il calendario, giocoforza, diventerà ancor più fitto ad agosto, con prove già decise per il 21, 24 e 27 agosto, e la scelta dei team, viste le date molto fitte, "di sacrificare la Superpole di Coppa Terme". In mezzo ai dubbi, una certezza c’è. E’ la data della Carrera dei Piccoli, che come da previsioni è stata inserita nel fine settimana forse più logico per evitare sovrapposizioni con la Carrera dei ‘big’. "Si correrà il 24 settembre", ufficializza Vallisi.

c. b.